أخبار الهلال| بالصور.. صحيفة رومانية: النصر يسقط أمام لوشيسكو المتواجد في الحجر الصحي!

أشادت صحيفة “ديجي سبورت” الرومانية بفريق الهلال الذي نجح في الانتصار خلال مواجهة الديربي أمام النصر بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي (دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، وذلك رغم غياب المدرب رازفان لوشيسكو، الذي يتواجد حاليا في الحجر الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وسجل هدفي الهلال بافتيمبي جوميز من ركلة جزاء في الدقيقة 60، وأحرز الهدف الثاني “البديل” صالح الشهري في الدقيقة 90+8، وبعد هذا الانتصار رفع الزعيم رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد النصر عند 3 نقاط في المركز الخامس عشر.

لوشيسكو يفوز رغم الغياب

وتحت عنوان “رازفان لوشيسكو لا يُهزم في الحجر الصحي! فاز الهلال بالديربي أمام النصر”، قالت الصحيفة الرومانية “عرف لوشيسكو كيف يقود فريقه في العزلة بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا. فاز الهلال بنتيجة 2-0 في مباراته أمام النصر”.

وأوضحت “ديجي سبورت” “سيلتقي الفريقان مرة أخرى يوم السبت المقبل في مباراة نهائي كأس الملك. النصر هو النادي الذي ترددت شائعات أنه يريد التعاقد مع المدرب دان بيتريسكو”.

كيف تواصل مدرب الهلال مع لاعبيه؟

وأشارت المصدر إلى أنه تم تركيب شاشات في غرفة خلع الملابس لفريق الهلال حتى يستطيع المدرب لوشيسكو التواصل مع اللاعبين قبل اللقاء وبين الشوطين، وأضافت “حتى لو كان في الحبس الانفرادي في المنزل، وضع الروماني، عبر الفيديو كونفرنس، كل التفاصيل والتكتيكات الخاصة بمباراة النصر، وبمساعدة الشاشات استطاع التواجد مع لاعبيه وطاقمه قبل وأثناء استراحة الديربي”.

وأنهت الصحيفة الرومانية “لوشيسكو كان على تواصل دائم مع المساعد كريستيانو باتشي، ونقل المدرب الإيطالي للاعبي الهلال كل تعليمات وقرارات المدير الفني خلال مواجهة النصر”.

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