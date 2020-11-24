الامارات | مانشستر سيتي يقدم عقداً لميسي حتى سن الـ 43

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يقدم عقداً لميسي حتى سن الـ 43 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام بريطانية عن أن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي تستعد لتقديم عقد ضخم لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة 10 مواسم كاملة، ما يعني أن العقد سينتهي حين يبلغ اللاعب الأرجنتيني عامه الـ43.

وذكرت صحيفة "تايمز" أن عرض مانشستر سيتي سيكون للعب لصفوف الفريق في السنوات الأولى، ثم حرية الانتقال لأي من الفريق التي تمتلكها مجموعة سيتي لكرة القدم التي تضم النادي الإنجليزي، بجانب أندية نيويورك سيتي الأمريكي، يوكوهاما مارينوس الياباني، مومباي سيتي الهندي، وميلبورن سيتي الأسترالي وغيرها حول العالم بنسب شراكة مختلفة. وأشارت إلى أن ميسي بإمكانه الاعتزال بقميص مانشستر سيتي، على أن يُكمِل العقد باعتباره سفيراً للنادي.

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