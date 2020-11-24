الامارات | كلوب يتهم القنوات التلفزيونية بالتسبب في إصابات نجوم ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يتهم القنوات التلفزيونية بالتسبب في إصابات نجوم ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد الألماني المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يورغن كلوب، القنوات التليفزيونية، معتبرا إياها السبب في كم الإصابات في فريقه، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة أتالانتا الإيطالي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا غدا.

ويواصل ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي، مشواره في المسابقة الأوروبية بدون هزيمة متصدرا المجموعة الرابعة، لكن كلوب اعتبر في تصريحات صحافية أن جدول المباريات المزدحم والملتزم بعقود البث استنفذ طاقة فريقه وتسبب في تعرض اللاعبين للإصابات. ومنذ بداية الموسم الجاري خسر ليفربول 12 لاعبا بسبب الإصابة أو التعرض لفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19، حيث كان الغيني نابي كيتا والسويسري شيردان شاكيري وجوردان هيندرسون آخر المنضمين للقائمة. وسيخضع النجم المصري محمد صلاح لاختبار متأخر لفيروس كورونا، بعدما جاءت عينته إيجابية خلال تواجده مع منتخب بلاده في التوقف الدولي.

وأبدى المدرب الألماني مخاوفه من عدم قدرته على إيجاد فريق يخوض به المباريات، إذا استمر ضغط المباريات بهذا الشكل. وأضاف: "إذا ما واصلنا اللعب في يوم الأربعاء ثم ظهر يوم السبت، أنا غير متأكد من أننا سوف ننهي الموسم ب11 لاعبا". وتابع كلوب: "إذا تحدث أحد معي مجددا عن العقود، فسيصيبني الجنون، لأن العقود لم يتم إبرامها لموسم كورونا، كل شيء تغير لكن عقود الرعاة والقنوات التليفزيونية لازالت كما هي، لدينا هذا لنحافظ عليه".

وأضاف في لقاء مع قناة "سكاي تي في": "الجميع يخبرني أن الأمر صعب، لكن الأمر صعب للغاية على اللاعبين، الباقي هو مجرد قرار على طاولة في مكتب". وكان البرتغالي دييجو جوتا، هو اللاعب الوحيد الذي أثار الإعجاب منذ انضمامه إلى الفريق هذا الصيف، قد دخل كتب التاريخ في النادي بالهدف الذي سجله يوم الأحد الماضي.

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