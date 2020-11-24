الامارات | فريق ألماني يعلن إصابة لاعبه الدولي المغربي بكورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن فريق ألماني يعلن إصابة لاعبه الدولي المغربي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم اليوم أن الفحوص كشفت إصابة لاعب خط وسطه، الدولي المغربي أيمن برقوق بعدوى فيروس كورونا المستجد. وذكر النادي عبر حسابه في "تويتر" :"اللاعب البالغ من العمر 22 عاما اشتكى من صداع أمس وخضع لفحص كوفيد-19 كإجراء احترازي. جاءت نتيجة الفحص إيجابية ويخضع برقوق الآن للعزل."
وقبل مباراة الفريق أمام لايبزغ مطلع هذا الاسبوع في الدوري الألماني، كان فحص اللاعب قد جاء بنتائج سلبية، ولم يشارك في مران يوم الأحد لظروف خاصة. وأضاف آينتراخت فرانكفورت:"لم يختلط بالفريق في هذا الوقت، وبالتالي ليست هناك خطورة من انتقال العدوى". وأكد النادي أن برقوق سيغيب عن مباراة الفريق المقررة أمام يونيون برلين السبت المقبل.
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