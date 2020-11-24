شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنع اللاعبين والجهاز الفنى من التعامل مع الإعلام قبل النهائى الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى درجة الاستعداد القصوى قبل أيام من المواجهة المرتقبة أمام الزمالك المقررة الجمعة المقبل فى نهائى دورى أبطال إفريقيا والتى ستقام على استاد القاهرة.

ويتابع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة اللاعبين خلال المعسكر المقام حاليا فى أحد الفنادق للاطمئنان على التزام اللاعبين والجهاز الفنى بالتعليمات حيث تم منع اللاعبين من التعامل مع أى شخص بخلاف المسؤولين فى الفريق بجانب مطالبتهم بعدم فتح مواقع التواصل الإجتماعى لتجنب تشتيتهم خصوصا فى ظل حرب الشائعات التى حدثت الأيام الماضية بخصوص القمة الإفريقية بين قطبى الكرة المصرية، كما تم منع الجهاز الفنى من التواصل مع أى وسيلة إعلامية سواء مرئية بما فيها قناة النادى أو مسموعة أو مقروءة وذلك فى إطار مساعى الفريق للتركيز فى المباراة وإبعاد جميع أعضاء الفريق عن الضغوط، وشددت إدارة النادى على ضرورة الالتزام بالتعليمات وطلبت من مدير الكرة توقيع عقوبات مغلظة على المخالفين.