شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الأهلى بعد سلبية مسحة الشناوى قبل النهائى الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل معسكر النادى الأهلى بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس الأول.

ووفقا للمعلومات الواردة من الأهلى فإن نتيجة مسحة لاعبي الأهلي المتواجدين في المعسكر جاءت سلبية.

وتأكد الأهلي من سلامة حارسه محمد الشناوي بعد الشائعات التي طالته في الساعات الماضية حول إصابته بكورونا إلى جانب علي معلول الذي خضع لمسحة مع الفريق بعد وصوله من تونس وجاءت سلبية أيضا إلى جانب باقي اللاعبين بالمعسكر، ويجرى الفريق مسحة أخيرة غدا قبل المباراة النهائية فى دورى أبطال إفريقيا المقررة الجمعة المقبل.