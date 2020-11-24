شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن عن صفقة سوبر عقب النهائى الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تكثف لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى جهودها للانتهاء من الصفقات التى حددها المدير الفنى لدعم الفريق استعدادا للموسم الجديد، ووفقا لمصدر داخل النادى فإن اللجنة تضع اللمسات الأخيرة على صفقة سوبر رفض المصدر الكشف عن هويتها لحين التوصل الى اتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمدة العقد والمقابل المادى.

وينتظر الكشف عنها عقب النهائى الإفريقي، كما تركز اللجنة على تسويق الثنائى جيرالدو وبادجى من أجل قيد بدر بانون المنضم حديثا للفريق، وتحاول اللجنة إقناع اللاعبين بالموافقة على قبول الإعارة فى الدورى المحلى لصعوبة تسويقهما خارجيا فى الوقت الراهن.