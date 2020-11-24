شكرا لقرائتكم خبر عن البطولة الدولية لرياضة التجديف تختتم فعالياتها بمدينة أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اختتمت أمس فعاليات البطولة الدولية لرياضة التجديف «الكاياك»، والتي تم تنظيمها بمدينة أسوان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار متمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للكانوي والكاياك ومحافظة أسوان، وذلك خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٣ نوفمبر الجاري.
وقد شهد حفل الختام توزيع الجوائز وشهادات التقدير والميداليات على الفائزين، كما قام أعضاء مكتب الهيئة بأسوان بتوزيع بعض الهدايا التذكارية والمطبوعات والنشرات الأثرية والسياحية عن مناطق الجذب السياحي والأثري المختلفة التي تتمتع بها مصر بصفة عامة ولمدينة أسوان بصفة خاصة.
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