شكرا لقرائتكم خبر عن فرق براعم الأهلي تشارك في بطولة «ZED»الودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشارك فرق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي في الدورة الودية التي ينظمها نادي« ZED FC» خلال الفترة من الخميس وحتى السبت المقبلين.

تقام البطولة بمشاركة فرق البراعم مواليد ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ و٢٠٠٩ و٢٠١٠ و٢٠١١، من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وZED FC.ومن المقرر أن تواجه جميع فرق الأهلي فرق ZED FC في اليوم الأول للبطولة، على أن تقام مباريات الأهلي أمام الزمالك صباح الجمعة، وتقام مباريات الأهلي أمام بيراميدز في ثالث أيام البطولة. الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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