الامارات | رسمياً.. مرتضى منصور ممنوع من حضور نهائي أبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. مرتضى منصور ممنوع من حضور نهائي أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية اليوم كتاباً رسميا إلى اتحاد كرة القدم، أعلمته فيما بمنع حضور رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقه والأهلي، المقرر الجمعة المقبل. وقالت اللجنة في المخاطبة الرسمية إنه "بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 4/10/2020 بإيقاف مرتضى أحمد منصور عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات وعدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، يرجى التفضل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والحرص على عدم حضور منصور لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية أوقفت منصور أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي في أكتوبر الماضي، لثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، طالبة إجراء انتخابات لرئيس بديل، فيما رفض منصور قبول تنفيذ القرار متسلحاً بحصانته النيابية.

وغرّمت الرئيس الجدلي للزمالك مئة ألف جنيه مصري (نحو 6400 دولار أميركي) بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من شخصيات رياضية "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".

وسمّت اللجنة لائحة طويلة من الشخصيات تضمنت رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، رئيس الزمالك الاسبق ممدوح عباس، نائب رئيس الزمالك هاني العتال وعضو المجلس عبدالله جورج، رئيس اللجنة الخماسية لادارة الكرة عمرو الجنايني ورئيس لجنة الحكام الرئيسية، رئيس اتحاد كرة اليد هشام نصر، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى. وكان منصور أعلن في وقت سابق نيته حضور نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي، لكن بعد قرار "الأولمبية" سيكون عليه متابعة المباراة من شاشات التلفزة.

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