شكرا لقرائتكم خبر عن «أندرتيكر» يعلن اعتزاله المصارعة رسميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المصارع الأسطورة «اندرتيكر» أو The Undertaker، اعتزاله عالم مصارعة المحترفين بشكل نهائي، وودعت مصارعة المحترفين الأمريكية WWE الحانوتي «اندرتيكر«لينهي رحلة 30 عاما كأشهر المحترفين في هذه الرياضة الترفيهية.

مارك ويليام كالاواي الشهير بـ«أندرتيكر» أو الحانوتي لدى الجماهير العربية، أعلن اعتزاله خلال حدث «سلسلة الناجين» أو The Survivor Series، والذي يقام خلال شهر نوفمبر من كل عام.

وقرر أندرتيكر اعتزال المصارعة في عمر الـ55، بعدما فاز ببطولة العالم 7 مرات ما بين WWE وWWF.

وقال أندرتيكر خلال الحدث قائلا: «لقد حان وقت اعتزالي، ليرقد أندرتيكر في سلام».

فيما وجه دواين جونسون «روك» رسالة وداعية له قائلا: «كنت فخورا بمشاركة الحلبة معك».

وظهر أندرتيكر لأول مرة في سلسلة الناجين في 22 نوفمبر 1990، وتقاعد بعد 30 عاما من ظهوره الأول، بعدما أصبح صاحب أطول فترة تواجد داخل حلبات المصارعة في تاريخ شركة WWE.

أندرتيكر واحد من أشهر المصارعين عبر تاريخ مصارعة المحترفين صحبة «ذا روك» وكين وريك فلير وتريبل إتش وستيف أوستن وشون مايكلز وغيرهم من الأساطير.

كما يمتلك مارك ويليام، 21 انتصارا متتاليا في أكبر حدث في مصارعة المحترفين «راسلمينيا»، قبل أن تنتهي السلسلة أمام بروك ليسنر في 2014.

وفى سن 55 عامًا، يترك أندرتيكر حلبة مصارعة المحترفين كبطل عالمي عبر WWE وWWF، كما أنه حقق سلسلة لا مثيل لها بانتصارات دون هزائم حقق خلالها 21 انتصارًا متتاليًا على أكبر مرحلة في المصارعة، WrestleMania، قبل أن يهزم في النهاية من قبل ليسنر عام 2014.