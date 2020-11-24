شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح: نادي بتروجيت الأسوأ من النواحي الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم فادي نجاح، لاعب المقاولون العرب، مسؤولي فريقه السابق بتروجيت، الذي لعب له موسم 2013-2014، وحصل فيه النادي على المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري.

وقال نجاح على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: «نادي بتروجيت من أسوأ الأندية اللي لعبت لها، والأسوأ من النواحي الإدارية».

وتابع: «لدي شكوى ضده منذ 5 سنوات في اتحاد الكرة واتحكم لي بفلوسي اللي أستحقها منه، لكن بيماطلوا بطريقة عجيبة، مش عارف ليه بيصمموا ياكلوا حقوق الناس، لست الوحيد الذي قدم شكوى ضدهم، لأ دا 80% من اللي مثلوا النادي».

وأضاف: «بطريقتهم السيئة هذه لن يتقدموا أبدًا خطوة للأمام وبإذن الله للدرجات الأدنى كل موسم رياضي لحين اندثارهم نهائيًا، حتى يعطوا كل ذى حق حقه».

ويذكر أن نجاح شارك في 114 مبارة بالدوري المصري، ولعب لعدة أندية مثل سموحة والإنتاج الحربي وفيين فلوريدسدورف النمساوي وإنبي، قبل أن ينضم للمقاولون العرب في يناير 2019.