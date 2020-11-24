شكرا لقرائتكم خبر عن الفيوم والاسكندرية والزقازيق يحصدون المراكز الأولى في بطولة الجامعات للدراجات والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اسفرت منافسات بطولة الدراجات للجامعات المقامة ضمن فعاليات النسخة ٤٨ من الدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا والتي شارك فيها ١٦٥ طالب وطالبة بواقع عدد ٨٧ محترف ٧٨ هاوي، عن حصد وزارة التعليم العالي وجامعة الفيوم المراكز الاولى للطلبة، وجامعتي الاسكندرية والزقازيق للطالبات.

وقد جاءت نتائج المنافسات التي نظمتها جامعة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية علي ضفاف بحيرة الصيادين بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، عن فوز ياسين سيد من وزارة التعليم العالي بالمركز الأول في مسابقة ٥ كم للطلبة الهواه، وجاء في المركز الثاني يوسف عاطف من جامعة حلوان، وفي المركز الثالث المعتصم بالله عماد من جامعة حلوان .. وفي نفس المنافسات على مستوى الطالبات ففازت بالمركز الأول ساره سامح من جامعة الإسكندرية، وجاءت في المركز الثاني ندي إبراهيم من جامعة السويس، وحلت آلاء تهامي من جامعة حلوان ثالثا.

اما منافسات ١٠ كم للطلبة المحترفين فحصد محمد فرج من جامعة الفيوم المركز الأول، وجاء في المركز الثاني حسن محمد من جامعة أكتوبر للعلوم، وحل يوسف أحمد ذكي من جامعة السويس ثالثا .. في حين اسفرت نفس المنافسات على مستوى الطالبات عن تتويج آيه أشرف من جامعة الزقازيق بالمركز الأول، وحصول ميرنا عاطف من جامعة حلوان على المركز الثاني، وجاءت إيناس سامي من جامعة المنصورة في المركز الثالث.

يذكر ان البطولة تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي السكرتير العام للاتحاد، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالإتحاد.