شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة بيكهام لاعب الأهلي الجديد بفيروس بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أُصيب أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي الجديد بفيروس كورونا بعدما خضع لمسحة طبية خلال الساعات الماضية، أثبتت إصابته بالفيروس.
وخضع اللاعب لمسحة بعد التوقيع بشكل رسمي أمس من أجل تحديد موقفه من التواجد في تدريبات الفريق وجاءت عينته إيجابية صباح اليوم.
ومن المقرر أن يخضع بيكهام للبرتوكول العلاجي من التعافي وتطبيق العزل المنزلي حتى يتعافى.
واطمأن الأهلي على سلامة لاعبيه في المعسكر المغلق بعد ظهور سلبية العينات استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك الجمعة المقبل.
وبذلك يكون بيكهام اللاعب رقم 6 في الأهلي المصاب بكورونا بعد محمد شريف وأحمد ريان ووليد سليمان وصالح جمعة وكهربا.
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