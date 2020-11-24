شكرا لقرائتكم خبر عن حكمة مصرية تشارك فى التصفيات الإفريقية للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلن اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم على موقعه الرسمي عن قائمة الحكام الذين تم تعيينهم من الاتحاد الافريقي لكرة القدم لادارة مباريات الدورة الترشيحية الخاصة بمنتخبات تحت 20 عاما المؤهلة الى نهائيات كاس افريقيا للامم (موريتانيا 2021) المقررة بتونس من 15 الى 27 ديسمبر المقبل.

وستقام الدورة الترشيحية بمشاركة خمسة منتخبات هي مصر وتونس والمغرب والجزائر وليبيا بنظام بطولة مصغرة من خمس جولات ايام 15 و18 و21 و24 و27 ديسمبر المقبل على أن يتاهل في اعقابها صاحبا المركزين الاول والثاني الى النهائيات القارية.

وتضمنت قائمة الحكام الاسماء التالية:

من مصر : احمد الغندور (حكم) احمد توفيق طالب (حكم مساعد) يوسف البوساتي (حكم مساعد)

من تونس : محرز المالكي (حكم) محمد بكير (حكم مساعد) فوزي الجريدي (حكم مساعد)

من المغرب : جلال جيد (حكم) هشام ايت (حكم مساعد) حمزة نصيري (حكم مساعد)

من الجزائر : لطفي بوقواسة (حكم) عباس زرهوني (حكم مساعد) نبيل بونوة (حكم مساعد)

من ليبيا : معتز ابراهيم ابراهيم (حكم) بسام سيف النصر (حكم مساعد) مجدي كامل (حكم مساعد)

كما قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم تعيين طاقم حكام نسائي للمشاركة في هذه الدورة التاهيلية متكون من:

بشرى كربوبي (حكمة من المغرب)

درصاف القنواطي (حكمة من تونس)

لمياء عثمان (حكمة من الجزائر)

يارا عاطف (حكمة مساعدة من مصر)

فتيحة الجرمومي (حكمة مساعدة من المغرب)