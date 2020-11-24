شكرا لقرائتكم أشرف بن شرقى وساسى يستعدان للإنتظام فى معسكر الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصى على انستجرام جمعت زميليه بالفريق الأبيض، المغربى أشرف بن شرقى، والتونسى فرجانى ساسى، اللذان يستعدان للإلتحاق بمعسكر الزمالك المقام حالياً قبل مباراة القمة المرتقبة مع الأهلى فى نهائى دروى أبطال افريقيا والتى تقام يوم الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولى.



أشرف بن شرقى

ويخضع الثنائى أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى لبرنامج تأهيل مكثف فى تدريب الفريق اليوم استعدادا لمباراة الأهلى المقرر لها الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام علي استاد القاهرة، وذلك عقب انضمامهما لمعسكر الفريق اليوم.

وخاض الزمالك مرانا صباحيا اليوم في معسكر الفريق بأحد فنادق القاهرة القريبة من المطار، على أن يؤدى اللاعبون برنامج تدريبات بدنية داخل جيم الفندق عقب وجبة الغداء.

من ناحية أخرى حرص مرتضى منصور رئيس الزمالك، على تحفيز لاعبى فريقه قبل مواجهة الأهلى ، قائلاً: "الزمالك سيواجه الأهلى الذى فاز عليه مرتين هذا الموسم وسنرد على كل من أخطأوا يوم الجمعة المقبلة.. أحييكم على الروح العالية التى ظهرت في مباراة نادى مصر، ومحمود عاشور عمل كل حاجة علشان يخرجكم من الكأس، يلغى أجوان وميحسبش ضربات جزاء ولكن علشان أنتم رجالة صعدتم".

وأضاف رئيس الزمالك: "مش عاوز أشوف الأحداث اللى حصلت في أبو ظبى تحصل تانى حتى لو حصل أي استفزاز من أي لاعب، الزمالك كل يوم بينضرب علشان يقع ولكن مش هيقع لأنه عنده جماهير بالملايين وبتساند بشكل كبير ليكم فلازم تفرحوهم يوم الجمعة".

وتابع مرتضى منصور: "مكانش عندى أمل أننا نكسب الترجى في قطر ولا الهلال في السعودية والأهلى في السوبر والدورى، فأنتم أقوى فريق في أفريقيا محدش أحسن منك ومتع نفسك ومتع جماهيرك وكلكم متميزين".

وأوضح رئيس الزمالك: "المكافآت زى كل مرة أحلموا بس، والمكافآت مش قضية المهم اسعاد الجماهير وكلكم أحسن لاعبين في أفريقيا ولازم نكون أعصابنا هادئة والتوفيق بتاع ربنا، وشوفوا ربنا بيعمل إيه أوناجم اتصاب وخرج من القائمة واتحط بداله أسامة فيصل اللى ينزل يتعادل ونفوز".