شكرا لقرائتكم بند فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة يمنع الهتافات المسيئة ضد شيكابالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضعت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بندا فى اللائحة الجديدة يمنع العنصرية والتمييز فى الملاعب بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما وأن الملاعب المصرية شهدت مؤخرا هتافات عنصرية ضد اللاعبين، لذا وضعت اللجنة الخماسية بندا فى اللائحة الجديدة التى سيتم عرضها على الجمعية العمومية يوم الأحد المقبل وتحديد المادة 4 ، بعنوان عدم العنصرية والمساواة.

وتنص المادة 4 على أنه " يحظر بشدة ويعاقب التمييز والعنصرية من أى نوع ضد بلد أو شخص أو جماعة من حيث العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو الثروة أو الميلاد أو أى سب لأخر بالايقاف أو الفصل أو التدابير التأديبية الأخرى.



لائحة الجبلاية

ورفضت اللجنة الخماسية إرسال التفويض عبر البريد الإلكترونى "الايميل" أو الفاكس، وأرسلت اللجنة الخماسية خطابات إلى 96 ناديا لإخطارهم بموعد الجمعية العمومية لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى للجبلاية، وقررت اللجنة الخماسية عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم 29 من الشهر الحالى، بشكل رسمى وفقًا لطلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعقد الجمعية العمومية قبل نهاية مدة عمل اللجنة المحدد لها يوم 30 من الشهر الحالي.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية أعضاء الجمعية العمومية بحضور الاجتماع ومناقشة التعديلات الجديدة على اللائحة بأحد فنادق مدينة نصر، فى تمام الحادية عشر صباح يوم الاحد 29 نوفمبر الجارى وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يقام الاجتماع فى اليوم التالى 30 نوفمبر.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة أجرى العديد من التعديلات على لائحة النظام الأساسى مثل انتخاب نائب رئيس الاتحاد، وتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة، وتطبيق بند الـ8 سنوات على المنصب، بجانب تطبيق بند تضارب المصالح.