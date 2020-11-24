شكرا لقرائتكم تأكيدا لـ"الخليج 365".. الأهلي يتراجع عن التدريب في السلام قبل نهائي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجع الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني عن فكرة التدرب بملعب السلام إستعداداً لنهائي أفريقيا وقرر الجهاز التدريب يومياً على ملعب التتش على أن يتجه الفريق من فندق الإقامة بالتجمع الخامس لمقر النادي بالجزيرة، كما انفرد "الخليج 365" نظرا لما يمتلكه ملعب التتش الذي يضمن جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا أفضل من أي مكان أخر وحفاظاً على سلامة اللاعبين قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل أمام الزمالك المُلقب بنهائي القرن.

وكان لجهاز الفني قد أعلن أن الفريق سيدخل معسكر مغلق عقب مران الفريق أول أمس ، الأحد، بالتتش وسيتدرب يومياً على ملعب الاهلي بالسلام إبتداءاً من أمس ، الأثنين، لكن هذا لم يحدث بعد التراجع عن فكرة التدريب في السلام والأستقرار على التدريب بالتتش يومياً على أن يتجه الفريق بعدها لفندق الإقامة ومن المقرر أن يستمر الفريق في تدريباته اليومية بملعب التتش ثم يتدرب يوم الخميس بإستاد القاهرة.

يذكر أن ستة لاعبين بالأهلي أُصيبوا بفيروس كورونا حتى الأن ، وهم : كهربا ووليد سليمان وصالح جمعة ومحمد شريف وأحمدياسر ريان وأخيراً أحمد رمضان بيكهام.