شكرا لقرائتكم خبر عن والكوت:عدت طفلاً بعد الهدف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال النجم الإنجليزي تيو والكوت بعد تسجيله أول هدف بقميص فريقه ساوثمبتون المعار إليه من إيفرتون:«عدت طفلاً، أنا في الـ31 لكنني أشعر بأنني نفس اللاعب الذي سجل قبل 15 عاماً بهذا القميص». وأمضى خريج أكاديمية ساوثمبتون حتى سن الـ16 قرابة 12 عاماً في أرسنال قبل أن ينتقل منه لإيفرتون ويعيره الأخير لساوثمبتون في أكتوبر، وسجل والكوت هدفه الأول هذا الموسم في مباراة التعادل مع وولفرهامبتون 1-1 وهو الموسم الـ14 للاعب في البرمييرليج.

كانت هذه تفاصيل خبر والكوت:عدت طفلاً بعد الهدف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.