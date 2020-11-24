شكرا لقرائتكم خبر عن العويس يعتذر لجمهور الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

قدّم الحارس الدولي محمد العويس، اعتذاره لجماهير أهلي جدة، بعد الأخطاء التي وقع بها خلال مباراة الأهلي والشباب التي انتهت بالتعادل 2-2.

وتسبب العويس بشكل مباشر في هدفي الشباب، عندما أخطأ في تمرير الكرة، وتسبب في الهدف الأول الشبابي قبل أن يخفق في الإمساك بكرة سهلة في الشوط الثاني، لتمر بين قدميه للاعب الشباب فواز الصقور الذي سجل الهدف الثاني للضيوف.

وقال العويس ( اعتذر لجماهير الأهلي، لم أكن في يومي وامتلك الشجاعة للاعتراف بتسببي في الهدفين).

وأضاف :لم أكن بكامل تركيزي في أول ظهور بعد الإصابة ، واعتقد أن الطابع الهجومي للأهلي يجعلنا دفاعياً أقل قوة فتحدث الأخطاء، لكن القادم سيكون أفضل عندما نصلح أخطاءنا الفردية.

وكان الفريقان قد تبادلا التقدم، حيث بكر الأهلي بعد دقيقتين من صفارة البداية في افتتاح باب التسجيل عن طريق تسديدة من عبدالله حسون خدعت حارس الشباب، وأدرك الضيوف التعادل قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول بواسطة الأرجنتيني جوانكا، بعد خطأ من العويس في تمرير الكرة، وعاد الأخير للوقوع في المحظور بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، ليسجل الصقور هدف الشباب الثاني.

ولحق الأهلي بهدف التعادل بعد دقيقتين من هدف الشباب عن طريق الألماني مارين، مستغلاً خطأ مماثلاً في التخلص من الكرة للحارس الليتواني جيدريوس.

ولم يتأثر مركز الفريقين في الترتيب بالنتيجة النهائية، حيث حافظ الشباب على الوصافة (11 نقطة) والأهلي ثالثاً (10نقاط).