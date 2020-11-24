هل وجد بيدرو ضالته في «المقيم» رفائيل؟

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:عاطف صيام ظهر مدافع العين البرازيلي «المقيم» رفائيل أنتونيو في مباراتي اتحاد كلباء في كأس الخليج العربي والوصل في مسابقة الدوري بصورة جيدة ولافتة في قلب الدفاع، وقلت الأخطاء بصورة واضحة بعد أن كانت إحدى سمات الخط الخلفي العيناوي من بداية الموسم، وهو ما نتج عن استقبال 17 هدفاً في شباكه بكل المسابقات بواقع «7 في دوري أبطال آسيا - 6 في الدوري- 4 كأس الخليج العربي».

ولقد تم ضم اللاعب رفائيل، لكي يشغل مركز الظهير الأيسر ولكن لظروف الإصابات التي لحقت باللاعبين إسماعيل أحمد ومحمد أحمد ومؤخراً محمد شاكر بجانب إيقاف الياباني شيوتاني، دفعت مدرب الفريق بيدرو إيمانويل إلى الاستعانة به في قلب الدفاع، لسد هذا النقص، وكانت المفاجأة السارة للعيناوية أن رفائيل نجح بنسبة كبيرة في أداء مهمته بالمركز الجديد،خصوصاً في مباراة الوصل الأخيرة، ولكن سيبقي السؤال المطروح هل وجد المدرب بيدرو ضالته في «المقيم» رفائيل في حل مشكلته الدفاعية؟، وهل سيعتمد عليه بشكل أساسي في المرحلة القادمة، أم «ستعود ريمة لعادتها القديمة» ويعود «الحرس القديم» إلى موقعه في التشكيلة بعد شفائهم وعودتهم مرة أخرى إلى الملاعب؟.

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