شكرا لقرائتكم خبر عن «الجدول» يدفع لامبارد للتعاطف مع مورينيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاطف فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي مع غريمه في ديربي لندن الأحد المقبل جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، بسبب امتلاك تشيلسي ليومين استراحة أكثر من توتنهام، ويلعب توتنهام الخميس مباراته في «يوروبا ليج»، بينما يلعب تشيلسي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء وقال لامبارد: «نعم، أتعاطف مع مورينيو، لا أعرف أي فريق سيأخذ معه الخميس، لكنه يملك فريقاً قوياً ويمكنه الاختيار، ديربي لندن يتعلق بأفضل تشكيلة هجومية ومن لا يستطيع الهجوم لا يعول كثيراً على الفوز،شاهدت جدول ديسمبر وأعتقد أنه قاس، سنلعب أمام أرسنال في«بوكسنج داي» ثم استون فيلا بعد يومين، بصراحة سأعتمد على نجوم فريقي في ديسمبر وخصوصاً جيرو».

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