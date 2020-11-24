نهائي القرن.. سلبية مسحة لاعبي الأهلي والزمالك وإيجابية مسحة كهربا وسيلمان وجمعة الأخيرة





أظهرت المسحة الخاصة بكورونا، التي أجرها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي والزمالك، والجهاز الفني والإداري، سلبية عينات الجميع، قبل مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي ستجمعهما مساء يوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

وأجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المسحة، مساء أمس، خلال تواجدهم بالمعسكر المغلق المقام، استعدادًا لمواجهة الزمالك، حيث يسعى المسؤولون داخل القلعة الحمراء، للاطمئنان عليهم جميعا، قبل مواجهة الزمالك المرتقبة.

كما ظهرت سلبية العينة التي أخذت من لاعبو الزمالك مساء أمس الاثنين.

ونجح الزمالك في الصعود إلى الدور النهائي؛ بعد الفوز على الرجاء المغربي، بـ4 أهداف مقابل هدف، بنتيجة المباراتين التي جمعتهما، في المغرب ومصر، حيث استطاع الفريق الأبيض إسقاط الرجاء بهدف في المغرب، وثلاثة أهداف مقابل هدف في القاهرة.

وصعد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الوداد المغربي، بهدفين دون رد في المغرب، وثلاثة أهداف مقابل هدف، في القاهرة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليضرب موعدا مع الزمالك في النهائي.

وليد سليمان وكهربا وصالح جمعة

أظهرت المسحة التي أجراها ثلاثي النادي الأهلي، محمود كهربا، وصالح جمعة، ووليد سليمان، مساء أمس الاثنين، قبل مباراة الزمالك، في النهائي الإفريقي، الذي سيقام مساء يوم الجمعة المقبلة، على ستاد القاهرة الدولي.

وجاءت نتيجة المسحة التي اجراءها الثلاثي الأهلاوي، إيجابيتها، ليستمر الثلاثي في العزل المنزلي، ومتابعة البرتوكول الصحي، الذي وضعه طبيب النادي الأهلي خالد محمود، ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الطبية داخل اتحاد الكرة.

وأخطر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، ثلاثي الفريق المصاب بكورونا صالح جمعة ومحمود عبد المنعم “كهربا”، ووليد سليمان بالحضور لمقر إقامة الفريق بأحدي فنادق حي مدينة نصر غدا “الاربعاء”، من أجل الخضوع للمسحة الطبية التي سيجريها الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” علي نجوم الأهلي والزمالك قبل المباراة المصيرية التي تجمعهما مساء الجمعة المقبل في نهائي دوري الأبطال.