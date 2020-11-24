شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر تكرم وزير الرياضة وكمال درويش وإسلام الشاطر وعمر ربيع ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تكريم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وكمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق، واسلام الشاطر نجم الأهلي السابق، والإعلامي عمر ربيع ياسين بسبب مجهوداتهم الكبيرة في نجاح مبادرة نبذ التعصب.



من جانبه ، أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها الجمعة المقبل في نهائي دوري ابطال افريقيا ستقام بدون حضور جماهيري، وذلك خلال فعاليات ندوة نبذ التعصب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقال أشرف صبحي ان التعصب ظاهرة نفسية خاصة وان طبيعة الانسان هي التحيز لآرائه وأفكاره وهو ما ينعكس على تشجيع الأندية المصرية ومثالا الانتماء للأهلي والزمالك.

وقال اشرف صبحي خلال فعاليات نبذ التعصب بجامعة مصر : "الأديان السماوية تدعو للتسامح والحب .. حولنا فكرة نبذ التعصب لتطبيق على أرض الواقع ولكن الاستدامه والاستمرارية شرط لنجاح الأمر".

وتابع أشرف صبحي انه وجد تفاعلا كبيرا من الإعلام والصحافة المصرية لإنهاء ظاهرة التعصب وعلي رأسهم الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 ، والذي دعم الفكرة بشكل كبير وبدأ في خطوات فعلية علي ارض الواقع.

وأضاف أشرف صبحي ان جميعا يجمعنا حب الوطن وبالتالي فأصبح الهدف والغاية واضحة.

وكشف اشرف صبحي إنه هو من طلب استضافة البطولة الودية التي شارك فيها المنتخب الاوليمبي في حضور منتخبي البرازيل وكوريا، الأمر الذي يليق بمكانة مصر وربنا أكرمنا أكثر بالفوز على البرازيل لنسجل اول فوز في التاريخ على راقصى السامبا.

وتحدث اشرف صبحي عن استقباله المنتخب الأول فجرا بعد الفوز على توجو مبررا الأمر بأنهم رفعوا اسم مصر ولم يبخلوا بأي نقطة عرق معلقا: "هناك من قال لي ايه هما فتحوا عكا ..انا بقولهم اه فتحوا عكا".

ومن ناحيته، أكد الكاتب الصحفي محمد الباز أن التعصب لابد أن يكون لبلدنا مصر فقط والترفع عن التعصب المبالغ فيه للأندية خاصة وان قوة مباراة الأهلي والزمالك القادمة وأهميتها تحتاج تظافر الجهود للسيطرة علي التعصب الشديد.

يحضر ندوة نبذ التعصب بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 وقيادات الجامعة على رأسهم خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور محمد حسن عزازى رئيس الجامعة وياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من رموز الرياضة منهم كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق وإسلام الشاطر نجم الأهلى السابق ودندراوى الهواري رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع والدكتور محمد الباز والإعلامى محمد فودة والإعلامي عمر ربيع ياسين.



