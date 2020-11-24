شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلى تطلق نشرة باللغة إنجليزية قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت قناة الأهلي نشرة أخبار جديدة باللغة الإنجليزية لأول مرة، وذلك قبل أيام من مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لتنضم إلى النشرة الفرنسية التى تنتجها القناة بشكل منتظم منذ شهر تقريبا وظهرت لأول مرة قبل مباراة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وتقدم النشرة يمنى عطوة باللغة الإنجليزية والموجهة إلى جماهير ومتابعي النادي الأهلي المتحدثين باللغة الإنجليزية، خاصة في جنوب أفريقيا التي تزايد اهتمام جماهيرها بالأهلي منذ تعيين بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي مديرا فنيا للفريق خلفا للسويسري رينيه فايلر والذى يسعى لقيادة الأحمر للتتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخ الفريق والأولى منذ 2013.

وتناولت نشرة الأخبار التى سيتم إذاعتها أسبوعيًا، ملخصُا لأهم أخبار النادي الأهلي هذا الأسبوع وجاءت ضمن برامج الأهلي أونلاين التى يشرف عليها هيثم جنيدي مدير الديجيتال ميديا بشركة استادات المشرفة على قناة الأهلي وبالتنسيق مع إيهاب الخطيب رئيس القناة.