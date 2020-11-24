شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة وجامعة مصر يكرمان خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وقيادات جامعة مصر على تكريم الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 بسبب جهوده الكبيرة في نجاح مبادرة نبذ التعصب.

وحضر ندوة نبذ التعصب بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 وقيادات الجامعة على رأسهم خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور محمد حسن عزازى رئيس الجامعة وياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من رموز الرياضة منهم كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق وإسلام الشاطر نجم الأهلى السابق ودندراوى الهواري رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع والدكتور محمد الباز والإعلامى محمد فودة والإعلامي عمر ربيع ياسين.

وأكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مباراة الأهلى والزمالك المقرر له الجمعة المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا ستقام بدون حضور جماهيرى، وذلك خلال فعاليات ندوة نبذ التعصب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجويا، كما أكد أشرف صبحى أن نهائى أفريقيا سيكون لأول مرة بين ناديين مصريين مشددا أن إدارة الكرة في مصر نجحت في نقل المباراة لاستاد القاهرة، لكن بسبب تداعيات فيروس كورونا وبعد اتفاق اتحاد الكرة مع نظيره الأفريقي فلن تحضر الجماهير المباراة لكن المباراة ستتم إذاعتها أرضيا ولن يتم غلق المقاهي يوم المباراة.

وقال أشرف صبحى إن التعصب ظاهرة نفسية خاصة أن طبيعة الإنسان هي التحيز لآرائه وأفكاره، وهو ما ينعكس علي تشجيع الأندية المصرية ومثالا الانتماء للأهلي والزمالك.

وقال اشرف صبحي خلال فعاليات نبذ التعصب بجامعة مصر "الأديان السماوية تدعو للتسامح والحب .. حولنا فكرة نبذ التعصب لتطبيق على أرض الواقع لكن الاستدامة والاستمرارية شرط لنجاح الأمر"

وتابع اشرف صبحي انه وجد تفاعلا كبيرا من الإعلاميين والصحافة المصرية لانهاء ظاهرة التعصب وعلي رأسهم خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365”، والذى دعم الفكرة بشكل كبير وبدأ في خطوات فعلية على ارض الواقع.

واضاف اشرف صبحي أننا جميعا يجمعنا حب الوطن وبالتالي فأصبح الهدف والغاية واضحة.

وكشف أشرف صبحى أنه هو من طلب استضافة البطولة الودية التي شارك فيها المنتخب الأوليمبي في حضور منتخبي البرازيل وكوريا، وهو الأمر الذي يليق بمكانة مصر وربنا اكرمنا اكثر بالفوز علي البرازيل لنسجل اول فوز في التاريخ على راقصى السامبا.

وتحدث اشرف صبحي عن استقباله المنتخب الأول فجرا بعد الفوز علي توجو مبررا الأمر بأنهم رفعوا اسم مصر ولم يبخلوا بأي نقطة عرق معلقا: "هناك من قال لي ايه هما فتحوا عكا ..انا بقولهم اه فتحوا عكا"



مبادرة نبذ التعصب (19)