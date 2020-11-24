صلاح يوجه رسالة لمنتقديه.. ويؤكد: فخور بما قدمته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إنه يطمح للفوز ببطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز معا في موسم واحد.

وتعافى صلاح مؤخرًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي تعرض له خلال تواجده رفقة المنتخب الوطني في فترة التوقف الدولي الشهر الجاري.

وغاب "مو" عن مواجهتي الفراعنة ضد توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا، كما غاب عن مباراة الريدز ضد ليستر سيتي بالجولة التاسعة من بريميرليج.

وخلال تصريحات نقلتها ليفربول إيكو، قال صلاح عندما سُئل عن آماله الشخصية: "أطمح للفوز بطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا معًا في موسم واحد".

وأضاف: "سبق وحققنا بطولة بريميرليج الموسم الماضي، وتُوجنا بلقب دوري أبطال أوروبا في 2018".

وتابع: "الفوز بالألقاب الفردية مهم، لكنني أقول دائمًا إن التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال والألقاب مع النادي يأتي في المرتبة الأولى".

وعن الانتقادات الموجهة له، قال: "ستتعرض للانتقادات بشكل مستمر من البعض، سيقولون إنك جيد في هذا لكنك لست جيدًا في ذلك".

وأتم: "أنت بحاجة فقط للاستمرار والقيام بما عليك وأنا فخور جدًا بأنني أفعل ذلك، أشعر بالرضا تجاه ما قدمته".