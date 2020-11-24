تركي آل الشيخ: أتمنى تتويج الأهلي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، إنه يتمنى تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، مضيفًا أن محمود الخطيب (رئيس الأهلي) أعظم من لمس الكرة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك والأهلي يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة في نهائي دوري الأبطال.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، كتب آل الشيخ: "من نيويورك لحبايبي وأهلي شعب مصر الغالية علي، سعيد جدا أن نهائي كأس أفريقيا في مصر الحبيبة وطرفي النهائي أعرق وأعظم فريقين في أفريقيا".

وأضاف:" بتمناها للنادي الأهلي طبعا وكابتن بيبو أعظم من لمس الكرة في افريقيا يشيل الكأس".

وواصل: "ولو فاز الزمالك برضة فريق كبير و نبارك له بروح رياضية، أهم حاجة الكأس يبقي مصري".

وأكمل: "أبارك لمعالي أخي أشرف صبحي وزير الرياضة على النجاحات في الرياضة المصرية في ظل قيادة فخامة والدي الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله".

وأتم قائلًا: "بحبكم و بحب مصر و محروسة بإذن الله".