وكيل الشناوي يعلن عبر الخليج 365 سلبية مسحة كورونا لحارس الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد حازم الحديدي وكيل محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، أن نتيجة المسحة جاءت سلبية للاعب.
وأجرى لاعبو النادي الأهلي مسحة جديدة يوم الإثنين، بعد ظهور عدد من الحالات الإيجابية بالفريق مثل وليد سليمان، ومحمود كهربا، ومحمد شريف، وصالح جمعة، بالإضافة لأحمد ياسر ريان.
وأوضح الحديدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "نتيجة المسحة ظهرت فجرًا وجاءت سلبية على عكس ما كان يتردد مساء الإثنين، واللاعب جاهز لمباراة الزمالك".
وأشار الحديدي إلى أنه تم إخطار اللاعبين في المعسكر بنتيجة المسحات.
ويستعد النادي الاهلي لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة.
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