عصام الحضري يقترب من العودة للدوري السعودي كمدرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
كشفت تقارير صحفية سعودية، عن اقتراب عصام الحضري، الحارس السابق للأهلي ومنتخب مصر، من العودة للدوري السعودي في مهمة جديدة كمدرب لأحد الفرق هناك.
وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الحضري الذي سبق ولعب للتعاون السعودي، تلقى أكثر من عرض لتدريب حراس أحد أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة ستأتي بعد إعلان اعتزاله رسميًّا، وخلع القفازين عقب رحلة استمرت نحو الـ 24 عامًا.
وأكدت أن الحارس المصري المعتزل أبدى رغبته للعمل في دوري المحترفين السعودي، إذ يسعى أكثر من نادٍ إلى ضمه إلى الجهاز الفني لتدريب الحراس.
وقبل أيام، أعلن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، اعتزاله اللعب بشكل نهائي.
جدير بالذكر أن اسم الحضري ارتبط خلال الأيام القليلة الماضية بالانضمام لنادي zed والسكة الحديد، قبل اعلانه الاعتزال بشكل نهائي.
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