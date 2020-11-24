بالمواعيد والقنوات الناقلة.. برشلونة بدون ميسي .. وصدام فرنسي- ألماني بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365: تستأنف اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، كما تقام منافسات بطولة دوري أبطال آسيا. ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفًا في العاشرة مساء اليوم على دينامو كييف الأوكراني، بينما يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره اسطنبول باشاك شهير التركي على ملعبه في أولد ترافورد. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا (الجولة الرابعة) 7:55- رين الفرنسي x تشيلسي الإنجليزي تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 1) 7:55- كراسنودار الروسي x إشبيليه الإسباني تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 2) 10:00- يوفنتوس الإيطالي x فرينكفاروسي المجري تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 3) 10:00- دينامو كييف الأوكراني x برشلونة الإسباني تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 1) 10:00- بروسيا دورتموند الألماني x كلوب بروج البلجيكي تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 5) 10:00- لاتسيو الإيطالي x زينيت بطرسبورج الروسي تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 4) 10:00- باريس سان جيرمان الفرنسي x لايبزيج الألماني تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 6) 10:00- مانشستر يونايتد الإنجليزي x إسطنبول باشاك شهير التركي تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 2) دوري أبطال آسيا 12:00- بكين جوان الصيني x ميلبورن فيكتوري الاسترالي تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 7) 12:00- اف سي طوكيو الياباني x شنغهاي شنهوا الصيني تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 8) 3:00- إف سي سيلول الكوري الجنوبي x تشيانجراي يونايتد التايلاندي تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 7) 3:00- بيرث جلوري الاسترالي x أولسان هيونداي الكوري الجنوبي تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 8)

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