تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام دينامو كييف في دوري الأبطال

استقر الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني بقيادة الهولندي رونالد كومان على التشكيل الذي من المتوقع أن يخوض به مباراة دينامو كييف الوكرني والتي ستجمع بين الفريقن اليوم ضمن منافسات الجولة

الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع ان يخوض برشلونة مباراته أمام دينامو كييف بتشكيل مكون من كل من

شتيجن في حراسة المرمى .

ألبا - لينجليت - مينجويزا - ديست

ألينيا - بيانيتش

بيدري - كوتينيو - ديمبيلي

جريزمان .

ويدخل برشلونة مباراته أمام دينامو كييف وفي صدارة المجموعة السابعة برصيد 7 نقاط بينما يخوض دينامو كييف اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد نقطة.