استقر الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني بقيادة الهولندي رونالد كومان على التشكيل الذي من المتوقع أن يخوض به مباراة دينامو كييف الوكرني والتي ستجمع بين الفريقن اليوم ضمن منافسات الجولةالرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ومن المتوقع ان يخوض برشلونة مباراته أمام دينامو كييف بتشكيل مكون من كل من
شتيجن في حراسة المرمى .
ألبا - لينجليت - مينجويزا - ديست
ألينيا - بيانيتش
بيدري - كوتينيو - ديمبيلي
جريزمان .
ويدخل برشلونة مباراته أمام دينامو كييف وفي صدارة المجموعة السابعة برصيد 7 نقاط بينما يخوض دينامو كييف اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام دينامو كييف في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.