مشاهدة مباراة رين وتشيلسي بث مباشر اليوم 24-11-2020 دوري أبطال أوروبا

رابط بث مباشر مباراه رين وتشيلسي rennes vs chelsea يحل فريق تشيلسى الانجليزى ضيفا اليوم على فرين رين الفرنسى ضمن فعاليات بطوله دورى ابطال اوربا فى مرحله المجموعات فى الجوله الرابعه اليوم على ملعب روازون بارك فى المجموعه الخامسه التى تضم الفريقين سويا ومعمهما فريق اشبيليه وفريق كراسنودار ولعب الفريقين سويا فى الجوله الماضبه وفاز فريق تشيلسى بثلاثه اهداف للاشئ

يدخل فريق رين صاحب المركز الاخير مباراه اليوم على ملعبه اليوم ويسعى للفوز اليوم برغم محاوله الفريق على الصعود للمرحله المقبله ولعب الفريق ثلاثه مباريات لم يفز فيهم فى

اى مباراه تعادل فى لقاء وحيد وخسر مبارتين وقادم ايضا من خسارتين فى بطوله الدورى الفرنسى امام فريق باريس سان جيرمان وفريق بوردو ويسعى اليوم لاستغلال عامل الارض وتقديم مباراه جيده امام فريق تشيلسى وحاوله الوصول للنطقه الرابعه فى هذه المجموعه

فى الجانب الاخر فريق تشيلسى الانجليزى صاحب المركز الاول فى المجموعه الخامسه وضيف مواجهه اليوم والذى يسعى هو الاخر الى الفوز اليوم والوصول للنطقه العاشرة وضمان الوصول للدور القادم من البطوله برغم انه يتبفى

مبارتين حتى انتهاء دور المجموعات ولعب فريق تشيلسى ثلاثه مباريات فاز فى مبارتين وتعادل فى مباراه وكان اخر فوز له فى دورى الابطال على نفس منافس اليوم فريق تشيلى جمع سبعه نقاط من المباريات التى لعبها وقادم من فوز على فريق نيوكاسل فى بطوله الدورى بهدفين للاشئ

بطاقة مباراة رين وتشيلسي

البطولة :دوري أبطال أوروبا

الجولة : دور المجموعات - الجولة الرابعة

قنوات العرض :beIN Sports HD1

التعليق الصوتي :رؤوف خليف

الملعب :روازون بارك

التوقيت : الساعة 07:55 م - مصر

التاريخ : 24-11-2020

نتيجة المباراة : بعد النهاية