رابط مشاهدة مباراة تشيلسي ورين rennes vs chelsea بث مباشر اليوم بتاريخ 24-11-2020 في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة تشيلسي المتوقعة ضد رين

تشكيلة تشيلسي المتوقعة ضد رين مساء اليوم الثلاثاء خارج ملعبه من المتوقع ان يلعب نادي تشيلسي المباراة بتشكلية سوف تضم في حراسة المرمي إدوارد مندي ، وفي خط الدفاع ريس جيمس، كورت زوما، تياجو سيلفا، بن تشيلويل ، وفي خط الوسط ماتيو كوفاسيتش، نجولو كانتي، ماسون ماونت ، وفي خط الهجوم حكيم زيياش، تامي أبراهام، تيمو فيرنر.

تشكيلة رين المتوقعة ضد تشيلسي

تشكيلة رين المتوقعة ضد تشيلسي في الجولة الرابعه من دور المجموعات من المتوقع ان يلعب اليوم نادي رين على ملعبه بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي الفريد جوميز ، وفي خط الدفاع براندون سوبي - داميان دا سيلفا - دانيلي روجاني - هماري تراوري ، وفي خط الوسط بينجامين بوريجايد - كليمنت

غرينير - جوناس مارثين ، وفي خط الهجوم جيريمي دوكو -سيرهو غيراسي - مرتين طرير.

بطاقة مباراة تشيلسي ورين

البطولة دوري أبطال أوروبا

الجولة دور المجموعات - الجولة الرابعة

موعد المباراة 24-11-2020

توقيت المباراة 7:55 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 1

معلق المباراة رؤوف خليف

ملعب المباراة روازون بارك