إصابة مدافع الأهلي الجديد بفيروس كورونا

أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها أحمد رمضان بيكهام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنضم حديثًا خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري،إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" .
كان بيكهام أتم انتقاله للنادي الأهلي، أمس الإثنين، قادمًا منوادي دجلة ضمن خطة القلعة الحمراء لدعم فريق الكرة الأول خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
ويضم الأهلي 5 حالات مصابة بفيروس كورونا، وهم: صالح جمعة ووليد سليمان ومحمود كهربا وأحمد ريان ومحمد شريف.
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