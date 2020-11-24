مشاهدة مباراة تشيلسي ورين بث مباشر يلا شوت اليوم بتاريخ 24-11-2020 في دوري أبطال أوروبا

رابط مشاهدة مباراة تشيلسي ورين rennes vs chelsea بث مباشر اليوم بتاريخ 24-11-2020 في دوري أبطال أوروبا ، يحل نادي تشيلسي ضيفا من امام خصمه فريق رين في مواجهة الجولة الرابعه من دور المجموعات في منافسات دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي ، وسوف تقام اليوم المباراة على ارضية ملعب روازون بارك معقل نادي رين الفرنسي ، ومواجهة اليوم في الابطال تقام بعد التوقف الدولي في مواجهة الإياب التي يبحث فيها كل فريق اليوم عن الانتصار وحصد الثلاث نقاط لتعزيز مكانته في جدول ترتيب المجموعة الخامسه ، وسوف تبدا اليوم مباراة تشيلسي ورين في تمام الساعة التاسعه الا خمسه مساءا بتوقيت السعودية والساعة الثامنه الا ربع مساءا

بتوقيت مصر.

مباراة تشيلسي ورين

فريق تشيلسي حاليا متصدر المجموعة الخامسه برصيد 7 نقاط بعد ثلاث مباريات وذلك بالتساوي مع نادي اشبيلية في المركز الثاني ولكن بفارق الاهدف فقط عن ، ذلك اليوم سوف يدخل نادي تشيلسي المباراة ضيفا خارج ملعبه من امام نادي رين وهو يبحث عن الانتصار وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على المركز الاول ، واخر مباراة لعبها نادي تشيلسي قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق نيوكاسل يونايتد والتي حقق الفوز فيها خارج ملعبه بهدفين بدون رد ، واخر مباراة له في الابطال رين وفي الذهاب وحقق

الانتصار فيها بثلاث اهداف على ملعبه.

موعد مباراة تشيلسي ورين

على الجانب الاخر يدخل فريق رين مستضيف المواجهة على ارضية ملعبه في دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا ضمن الجولة الرابعه في اطار مباراة الإياب ، واليوم على ملعبه يسعي نادي رين للانتصار وحصد الثلاث نقاط وذلك من اجل الحصول على الفوز الاول له في المجموعة الخامسه وهو حاليا صاحب المركز الاخير في المجموعة برصيد نقطة واحده فقط ، واخر مباراة لعبها نادي رين قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق بوردو والتي خسر فيها على ملعبه بهدف وحيد بدون رد ، وسوف تنقل اليوم مباراة تشسيلسي ورين على قناة بي ان سبورت الاولي.