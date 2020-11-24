شارك محمد مجدي الجمل المنضم لصفوف البنك الأهلي حديثاً قادماً من الإسماعيلي في تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الثلاثاء . وعلق مجدي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلاً :" اللهم افتح لي ابواب رزقك ، اللهم إني توكلت عليك وانت حسبي ونعم الوكيل ". :" اللهم افتح لي ابواب رزقك ، اللهم إني توكلت عليك وانت حسبي ونعم الوكيل ". ودعم نادي البنك الأهلي صفوفه بالعديد من اللاعبين بعد صعوده للدوري الممتاز الموسم الجاري عن منطقة الصعيد . من اللاعبين بعد صعوده للدوري الممتاز الموسم الجاري عن منطقة الصعيد . ويبحث محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي عن دعم صفوف الفريق من أجل نجاح الفريق في ظهوره الأول بالدوري المصري الممتاز .

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لمحمد مجدي بعد الانضمام للبنك الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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