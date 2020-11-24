مشاهدة مباراة يوفنتوس وفرينكفاروزي بث مباشر اليوم 24-11-2020 دوري أبطال أوروبا

رابط بث مباشر مباراه يوفنتوس وفرينكفاروزي juventus vs ferencvarosi يستضيف اليوم فريق يوفنتوس فريق فرينكفاروزي ضمن فعاليات بطوله دورى ابطال اوربا فى مرحله المجموعات فى الجوله الرابعه اليوم على ملعب اليانز ستاديوم فى المجموعه السابعه التى تضم الفريقين وفريق برشلونه وفريق ديناموكييف مواجهه بين صاحب المركز الثانى وصاحب المركز الثالث فى هذه المجموعه وكلا يسعى اليوم للفوز وحصد نقاط هذه المباراه وخاض الفريقين مباراه فى الجوله الماضيه ايضا فى مباراه الذهاب بينهم وانتهت بفوز فريق اليوفى خارج ملعبه باربعه اهداف لهدف
يدخل فريق يوفنتوس الايطالى مبارته الرابعه اليوم امام فريق فرينكفاروزي فى دورى الابطالويسعى للفوز اليوم ولا بديل امامه سوء الفوز للوصول للنطقه التاسعه الفريق لعب حتى الان ثلاثه مباريات فاز فى مبارتين وخسر فى مباراه امام فريق يرشلونه ويسعى للفوز اليوم مثلما فعلا فى الجوله الماضيه وفاز على نفس منافس اليوم ويتواجد فريق يوفينتوس فى المركز الثانى برصيد نقاط سته نقاط الفريق قادم من فوز على فريق كاليارى منذ يومين فى بطوله الدورى الايطالى
فى الجهه الاخر ضيف مواجهه اليوم فريق فرينكفاروزي والذى يتواجد فى المركز الاخير بنقطه واحدهفقط يسعى اليوم قى تقديم مباراه جيده وعدم تلقى خساراه ثانيه امام نفس المنافس فريق اليوفى الذى خسر امامه فى الجوله الماضيه ولعب الفريق ثلاثه مباريات فى هذه المجموعه لم يفز فى اى لقاء خسر فى مبارتين وتعادل فى لقاء وحيد امام فريق ديناموكييف وتحصل عى نقطه واحده فقط حتى الان
بطاقة مباراة يوفنتوس وفرينكفاروزي
البطولة :دوري أبطال أوروبا
الجولة : دور المجموعات - الجولة الرابعة
قنوات العرض :beIN Sports HD4
التعليق الصوتي :علي محمد علي
الملعب : أليانز ستاديوم
التوقيت : الساعة 10:00 م - مصر
التاريخ : 24-11-2020
نتيجة المباراة : بعد النهاية
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