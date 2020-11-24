الامارات | غريزمان يكسر صمته.. ويكشف عن سبب توتر علاقته مع ميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن غريزمان يكسر صمته.. ويكشف عن سبب توتر علاقته مع ميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كسر نجم فريق برشلونة، الفرنسي انطوان غريزمان صمته بخصوص الجدل الذي أثير حول علاقته بقائد الفريق الكاتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحدد السبب الرئيس الذي تسبب في المشكلات المستمرة بينه بين ميسي منذ اليوم الأول لانتقاله إلى برشلونة بـ120 مليون يورو صيف العام 2019.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن غريزمان عاد بالمشكلة إلى صيف 2018، حين خرج ميسي علنا ورحب بمجيء غريزمان، لكن الأخير غير رأيه في آخر لحظة، وقرر البقاء مع أتلتيكو مدريد، الأمر الذي بحسب رأيه جعل ميسي غاضبا من غريزمان، وهو ما تسبب في العلاقة المتوترة بينهما.

وأكد غريزمان خلال مشاركته في برنامج إذاعي مع نجم ومدير ريال مدريد السابق، الارجنتيني فالدانو: في يومي الأول في (كامب نو) طلبت لقاء ميسي والتحدث معه، وقال لي إنه غاضب بشدة لأنه شعر بالحرج البالغ بعد أن اضطر للترحيب به علنا، ثم رفضي الانتقال إلى برشلونة بعد ذلك، لكنه قال لي إنه معي وسيساندني".

وقال إنه لم يحصل على الفرصة لإظهار إمكاناته في أرض الملعب، خاصة وأنه لعب تحت ثلاثة مدربين حتى الآن في وقت قصير جدا. وعن وكيله السابق، إريك أولهاتس، الذي أثار جدل العلاقة بينه وبين ميسي من جديد، حين اتهم الأرجنتيني بأنه سبب تعاسة غريزمان، قال الأخير إنه قطع علاقته بإريك منذ فترة طويلة، ولا يوافقه على آرائه.

وشدد على أنه قام بتوضيح الأمور إلى ليونيل ميسي، وأن الاخير تفهم الامر. لكنه شدد على أنه يأمل أن تتحسن علاقته بميسي للأفضل في الفترة المقبلة.

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