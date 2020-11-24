شكرا لقرائتكم خبر عن كرة يد.. دينامو بوخارست يواجه نيم الفرنسي بمشاركة 3 مصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه اليوم الثلاثاء، فريق كرة اليد رجال لنادي دينامو بوخارست نظيره نيم الفرنسي، ضمن منافسات المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وتقام المواجهة بمشاركة 3 لاعبين من المنتخب المصري، فيشارك كل من أحمد هشام السيد ومحمد هشام سند مع فريق نيم الفرنسي، بينما يشارك محمد ممدوح هاشم مع دينامو بوخارست الروماني.

تستعرض «المصري اليوم» نبذة عن تاريخ أبطال كرة اليد المشاركين في مباراة الدوري الأوروبي اليوم.

1- محمد ممدوح هاشم لاعب الزمالك السابق ودينامو بوخارست الروماني حاليًا، وهو صاحب لقب أفضل لاعب في لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائي ببطولة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021، حصل على لقب دوري أبطال أوروبا لعام 2018 مع فريقه مونبيليه الفرنسي آنذاك، وفاز صاحب الـ31 عاما مؤخرًا ببطولة أمم إفريقيا رفقة منتخب مصر لعام 2020 بتونس، وذلك للمرة الثانية في مسيرته بعد الفوز في البطولة أيضًا عام 2016.

2- محمد هشام سند لاعب هليوبوليس والزمالك وكوملوي المجري سابقًا، ولاعب نيم الفرنسي حاليًا، الذي أثبت قدراته أمام العالم في ريو دي جانيرو 2016 بإحراز 18 هدفا لصالح المنتخب المصري في 5 مباريات. وانضم صاحب الـ29 عاما إلى نيم الفرنسي 2017، وحصل على لقب أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي لموسم 2019-2020.

3- أحمد هشام السيد «دودو» لاعب هليوبوليس سابقًا، الذي انضم لنيم الفرنسي مؤخرًا في يناير 2020، واختاره الاتحاد الدولي كأفضل لاعب في بطولة العالم للناشئين التي أقيمت بمقدونيا عام 2019، كما حصل صاحب الـ20 عاما على كأس العالم للشباب رفقة المنتخب الوطني.

ويستعد ثلاثي المنتخب للمشاركة مع الفراعنة ببطولة العالم لكرة اليد، والمقرر إقامتها على أرض مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل.