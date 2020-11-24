شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة محمد الشناوي والحارس جاهز لنهائي إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حازم الحديدي وكيل محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، أن نتيجة المسحة جاءت سلبية للاعب.
وأجرى لاعبو النادي الأهلي مسحة جديدة يوم الإثنين، بعد ظهور عدد من الحالات الإيجابية بالفريق مثل وليد سليمان، ومحمود كهربا، ومحمد شريف، وصالح جمعة، بالإضافة لأحمد ياسر ريان.
ويستعد النادي الاهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة.
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