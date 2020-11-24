شكرا لقرائتكم بعثة المقاولون العرب تصل أديس أبابا ترانزيت قبل استئناف الرحلة إلى جيبوتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، إلى مطار أديس أبابا فى أثيوبيا "ترانزيت"، حيث تستأنف البعثة رحلتها بعد ساعات قليلة إلى جيبوتى، استعداداً لأولى المواجهات الأفريقية لذئاب الجبل فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمع المقاولون مع أرتا سولار يوم السبت المقبل.

وأعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، قائمة لاعبيه المسافرة لجيبوتي في بداية مشوار الفريق بالكونفدرالية بعد العودة للمشاركة في البطولات الأفريقية بعد غياب 15 عامًا، وتضم البعثة 36 فردا من بينهم 21 لاعبًا اختارهم عماد النحاس المدير الفني ويضم الجهاز الفني علاء عبد الغني المدرب العام ورامي ربيع الذي سبق البعثة الى جيبوتي للاطمئنان على ترتيبات الإقامة والتدريب ويتواجد محمد فتحي مدرب الحراس وأحمد زهران ورامي عادل وعبد الرحمن عيسى والجهاز الإداري مجدي محمد علي وحسين عبد الغني والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل وأخصائي التاهيل محمد صبحي وفتحي علي.

وتضم قائمة المقاولون 21 لاعبا وهم محمود أبو السعود وأمير عابد ومحمد سمير وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة وفادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين واحمد داودا واحمد عربي ومحمد مجلي واحمد الشيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.

ومن المقرر أن يخوض المقاولون تدريب يومي الخمس والجمعة وعلي ملعب المباراة، وجاءت جميع مسحات بعثة المقاولون سلبية لفيروس كورونا، والتي تضم 36 فردا برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة لجيبوتي.