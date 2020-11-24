رئيس جامعة مصر: نبذ التعصب ليس مقتصراً على مباراة الأهلى والزمالك فقط

جدة - عمرو شويل كد الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ان مبادرة نبذ التعصب ليست خاصة بمباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا والمقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى، وقال العزازي خلال ندوة نبذ التعصب :"الحياة الجامعية والأكاديمية لا تعرف التعصب ..نحن الآن في زمن العولمة ولكن هذا لا يمنع ضرورة احترام الآخر واحترام حقوق الآخرين واختياراتهم.

ويحضر ندوة نبذ التعصب بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع وقيادات الجامعة على رأسهم خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور محمد حسن عزازى رئيس الجامعة وياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من رموز الرياضة منهم كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق وإسلام الشاطر نجم الأهلى السابق ودندراوى الهواري رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع والدكتور محمد الباز والإعلامى محمد فودة والإعلامي عمر ربيع ياسين.

وتأتى المبادرة فى إطار إعلاء قيم الرياضة الحقيقية بعيدا عن التعصب والشحن الجماهيرى، وسعيا إلى الاحتفاء بلقاء قطبى الكرة المصرية المنتظر بما يليق بالمباراة التاريخية، لا سيما أنها أول مرة يلتقى فيها فريقان مصريان فى نهائى البطولة الأفريقية الأبرز، كما أن الأمر يدعو للبهجة والاحتفال لحسم البطولة لصالح مصر وضمان أن يحمل الكأس ويصل إلى بطولة كأس العالم للأندية أحد الفرق المصرية.