أشرف صبحى: التكنولوجيا غيرت التشجيع ورصدنا 50 مليون جنيه لنبذ التعصب

جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحي ان مبادرة نبذ التعصب ان لا تهدف لمنع التشجيع او التعبير عن الانتماء ولكن لابد ان يكون ذلك بعيدا عن التعصب وايذاء الأخر، وقال أشرف صبحي خلال فعاليات ندوة نبذ التعصب :"زمان كانت المباريات مختلفة ..التشجيع كان وقت المباراة وبعد ذلك تنتهي كل شيء ولكن التكنولوجيا غيرت شكل التشجيع وأصبحت كرة القدم والرياضة بشكل عام تأثيرها أسرع وأقوي.

وتابع اشرف صبحي :"نحاول رفع الجانب الايجابي من الرياضة والتركيز علي رياضة البطولة وهناك ميزانية تتخطي الـ 50 مليون جنيه لهذا الملف ويتم حاليا تجهيز الأبطال الأولمبيين وتم تخصيص جزء من ميزانية الوزارة لهذا الأمر"

وأضاف اشرف صبحي أن الفترة الحالية تشهد أكبر دعم في ظل اهتمام القيادة المصرية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يحضر ندوة نبذ التعصب بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع وقيادات الجامعة على رأسهم خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور محمد حسن عزازى رئيس الجامعة وياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من رموز الرياضة منهم كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق وإسلام الشاطر نجم الأهلى السابق ودندراوى الهواري رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع والدكتور محمد الباز والإعلامى محمد فودة والإعلامي عمر ربيع ياسين.

وتأتى المبادرة فى إطار إعلاء قيم الرياضة الحقيقية بعيدا عن التعصب والشحن الجماهيرى، وسعيا إلى الاحتفاء بلقاء قطبى الكرة المصرية المنتظر بما يليق بالمباراة التاريخية، لا سيما أنها أول مرة يلتقى فيها فريقان مصريان فى نهائى البطولة الأفريقية الأبرز، كما أن الأمر يدعو للبهجة والاحتفال لحسم البطولة لصالح مصر وضمان أن يحمل الكأس ويصل إلى بطولة كأس العالم للأندية أحد الفرق المصرية.