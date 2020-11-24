شكرا لقرائتكم غدا افتتاح مؤتمر رياضة المرأة العربية وتكريم وزير الشباب والرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق غدا الأربعاء فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لرياضة المرأة بعنوان: معا لمكافحة العنف ضد المرأة والذي ينظمه الاتحادان المصري والعربي للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي اشرف محمود ويتحدث في جلسته الافتتاحية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والأمير طلال بن بدر بن عبد العزيز رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية.

وكان المؤتمر شرف في نسخته الأولى برعاية سامية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وتقام النسخة الثانية بعنوان الهجين حيث ينطلق الافتتاح من المركز الاولمبي بالمعادي ويشارك فيه العديد من الخبراء والمسؤولين والباحثين من الدول العربية عبر الاون لاين.

ويسبق افتتاح المؤتمر حفل تكريم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بوسام الثقافة الرياضية العربية الذي فاز به عن العام الماضي ضمن استفتاء كبير على المستوى العربي ولم يتمكن الاتحاد من إقامة حفل التكريم بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا التي بدأت مطلع العام الجاري.

وتستمر جلسات المؤتمر اليوم وغدا الخميس ويشارك فيها نخبة من خبراء الرياضة والإعلام العرب يتقدمهم الدكتور محمد حسن علاوي رائد علم النفس الرياضي والدكتور كمال درويش رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور عصام الهلالي رئيس النسخة الأولى ورائد علم الاجتماع الرياضي والدكتور سعد شلبي استاذ اقتصاديات الرياضة والمستشار العلمي للثقافة الرياضية والشيخ سعود العبد العزيز امين عام اتحاد اللجان الأولمبية العربية واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدرالية الرياضية الإفريقية ونائب رئيس اتحاد الاتحادات العربية والدكتور عماد البناني رئيس اتحاد الرياضة للجميع والدكتور حسني غندر رئيس اتحاد الشركات والدكتور بادي الدوسري عضو مجلس الأمة الكويتي السابق والدكتور اشرف الميداني المحاضر الدولي في الإدارة الرياضية والدكتور عز الدين محمد علي استاذ التشريعات بجامعة حلوان والشيخة حياة آل خليفة رئيس لجنة رياضة المرأة وندى عسكر مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة والدكتورة سبأ جرار عميد كلية علوم الرياضة بالجامعة الأمريكية بفلسطين والدكتور ماجدة صلاح العميد الاسبق لكلية التربية الرياضية بنات بالإسكندرية والدكتورة كندرا ماجرو مستشار رئيس محكمة التحكيم الرياضي بلوكسمبورج ، والدكتورة ايمان حسن نائب رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي ، والدكتورة نرمين خضر عميدة كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة والسيدة عبير عصام الدين رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال والدكتور نرمين رفيق الأستاذة بجامعة السادات والإعلاميين السعودي فواز الشريف واللبناني حسن شرارة والمغربي عبد اللطيف المتوكل ، ووكيلات وزارة الشباب والرياضة سونيا دنيا مقرر لجنة المرأة وعزة الدري وهدى أيوب ونجوى صلاح وايمان عبد الجابر.

وسيتم الإعلان عن جائزة أفضل معلمة تربية رياضية في الوطن العربي ،كما سيتم تحكيم ١٥ بحث علمي متخصص في موضوع المؤتمر من خلال الدكتور حنان عبد الفتاح عميدة كلية البنات جامعة حلوان والدكتورة مرفت سالم العميد السابقة للكلية والدكتورة امال مرسي وكيل الكلية للدراسات العليا.

وفي ختام المؤتمر سيتم تكريم أربع سيدات بمناسبة حصوله على عضوية مجلسي الشيوخ والنواب وهن الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية والإذاعية نادية مبروك رئيس الإذاعة السابق والدكتورة حنان سليمان عميد كلية العلوم بجامعة بني سويف والدكتورة ولاء عبد الفتاح الأستاذة بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة.