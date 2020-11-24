أشرف صبحي : نهائى دورى أبطال إفريقيا بدون جماهير

جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان مباراة الأهلي والزمالك المقرر له الجمعة المقبل في نهائي دوري ابطال افريقيا ستقام بدون حضور جماهيري، وذلك خلال فعاليات ندوة نبذ التعصب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجويا، كما اكد اشرف صبحي ان نهائي افريقيا سيكون لاول مرة بين ناديين مصريين مشددا ان ادارة الكرة في مصر نجحت في نقل المباراة لاستاد القاهرة ولكن بسبب تداعيات فيروس كورونا وبعد اتفاق اتحاد الكرة مع نظيره الافريقي فلن تحضر الجماهير المباراة ولكن المباراة سيتم اذاعتها ارضيا ولن يتم غلق المقاهي يوم المباراة.

وقال أشرف صبحي ان التعصب ظاهرة نفسية خاصة وان طبيعة الانسان هي التحيز لارائه وافكاره وهو ما ينعكس علي تشجيع الأندية المصرية ومثالا الانتماء للأهلي والزمالك.

وقال اشرف صبحي خلال فعاليات نبذ التعصب بجامعة مصر :"الأديان السماوية تدعو للتسامح والحب ..حولنا فكرة نبذ التعصب لتطبيق علي ارض الواقع ولكن الاستدامه والاستمرارية شرط لنجاح الأمر"

وتابع اشرف صبحي ان وجد تفاعل كبير من الإعلام والصحافة المصرية لانهاء ظاهرة التعصب وعلي رأسهم خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع والذي دعم الفكرة بشكل كبير وبدأ في خطوات فعلية علي ارض الواقع.

واضاف اشرف صبحي ان جميعا يجمعنا حب الوطن وبالتالي فأصبح الهدف والغاية واضحة.

وكشف اشرف صبحيىانه هو من طلب استضافة البطولة الودية التي شارك فيها المنتخب الاوليمبي في حضور منتخبي البرازيل وكوريا. ، وهو الأمر الذي يليق بمكانة مصر وربنا اكرمنا اكثر بالفوز علي البرازيل لنسجل اول فوز في التاريخ على راقصى السامبا.

وتحدث اشرف صبحي عن استقباله المنتخب الأول فجرا بعد الفوز علي توجو مبررا الأمر بأنهم رفعوا اسم مصر ولم يبخلوا بأي نقطة عرق معلقا:"هناك من قال لي ايه هما فتحوا عكا ..انا بقولهم اه فتحوا عكا

فيما أكد الكاتب الصحفي محمد الباز ان التعصب لابد ان يكون لبلدنا مصر فقط والترفع عن التعصب المبالغ فيه للأندية خاصة وان قوة مباراة الأهلي والزمالك القادمة واهميتها تحتاج تظافر الجهود للسيطرة علي التعصب الشديد.

يحضر ندوة نبذ التعصب بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع وقيادات الجامعة على رأسهم خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور محمد حسن عزازى رئيس الجامعة وياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من رموز الرياضة منهم كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق وإسلام الشاطر نجم الأهلى السابق ودندراوى الهواري رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع والدكتور محمد الباز والإعلامى محمد فودة والإعلامي عمر ربيع ياسين.