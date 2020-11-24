شكرا لقرائتكم شوبير: المقاصة يضع الرتوش الأخيرة على عودة إيهاب جلال بعد انتعاش خزينته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن اقتراب عودة إيهاب جلال المدير الفنى السابق لمصر المقاصة، لإدارة الفريق الفيومى فنياً من جديد، بعد رحيله قبل انتهاء الموسم الماضى بسبب الأزمة المادية التى ضربت النادى، وقال شوبير فى تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: ايهاب جلال سيعود من جديد إلى المقاصة والنادى ضع الرتوش الأخيرة ويبدو أن البيع أنعش خزينة المقاصة فى الفترة الماضية.

واصل: شعار الدورى الجديد قريب جدا من بيراميدز ويجب أن يكون هناك شركات مسئولة عن تنفيذ الشعار.

فى سياق متصل، تعاقد مسئولو مصر المقاصة مع أحمد متعب لاعب دمنهور لمدة موسمين مقابل 800 ألف جنيه تم تسديدهم للفريق البحراوى لإنهاء الصفقة بشكل الصفقة.. حضر التوقيع اللاعب ووكيله وائل فؤاد وإيهاب عبد الله رئيس نادى دمنهور ، فى إطار رغبة مصر المقاصة فى بناء جيل جديد للفريق الفيومى بعد رحيل أكثر من 10 لاعبين دفعة واحدة لأندية الدورى بسبب الأزمة المالية التى يعانى منها الفريق وفشل الإدارة فى دخول أحد المستثمرين لشراء النادى.

من ناحية اخرى كشف وليد هويدى مدير الكرة بنادى مصر المقاصة، عن كواليس استعدادات الفريق الفيومى للموسم الجديد، وملف تعيين الجهاز الفنى الجديد للفريق، وقال هويدى فى تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الظروف التى مر بها النادى فى الفترة الماضية أجبرتنا على بيع 5 لاعبين لأحد الفرق الصاعده، وهم محمد إبراهيم وأحمد سامى وأحمد محسن وتونى ومسعد، خرجنا من الموسم مديونين للاعبين والأجهزة الفنية وبقينا فى الدورى بمعجزة بلاعبين محترمين وأجهزة فنية محترمة.

وأضاف: مع بداية الموسم كان يجب أن نضع خطة لأننا بدون رعاة ونتمنى أن نعوضهم فى الفترة المقبلة، اللاعبين الخمسة تم دفع مبلغ واحد فيهم جميعاً، وقررنا ضم حوالى 5 لاعبين من الممتاز ب.