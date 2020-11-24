شكرا لقرائتكم الأهلى يتأكد من عدم إصابة محمد الشناوي بكورونا بعد المسحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطمأن مسئولو النادي الأهلي على عدم إصابة محمد الشناوي حارس الفريق بفيروس كورنا بعدما خضع الحارس الدولي لمسحة طبية أمس وظهرت نتيجتها في الساعات الأولى من صباح اليوم ،الثلاثاء، وجاءت النتيجة سلبية لتؤكد عدم إصابة الحارس بكورونا ، وتأتي المسحة التى أجراها مسئولو الأهلي للشناوي من أجل التأكد من سلامة الحارس بعدما خرجت تقارير وشائعات حول إصابته بكورونا بدعوى أنه كان مُخالطاً لأكثر من لاعب في المنتخب الوطني والأهلي تعرضوا للأصابة بكورونا مؤخراً.

وشارك الشناوي شارك في مران الفريق مساء أمس حيث خاض تدريبات في الجيم قبل أن يشارك في المران الجماعي للفريق، وهو ما يؤكد أن الحارس الدولي سليم تمامًا ولا يُعاني من أية إصابات سواء بكورنا أو غيرها وأن الحارس متواجد حاليًا في معسكر الأهلي الذي يستعد من خلاله لنهائي أفريقيا الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

من ناحية أخرى، دعا شادى محمد كابتن الأهلى السابق، جماهير القلعة الحمراء، إلى الالتزام بالهدوء خلال الفترة الحالية، وعدم تتبع الأخبار غير الصحيحة عن الفريق والتى يشير بعضها إلى إصابة لاعبى الفريق الأحمر بكورونا، وقال شادى محمد عبد حسابه الشخصى على تويتر: "أطالب جمهور الأهلي بالهدوء، هدوء يا أعظم جمهور، الأهلي بمن حضر، وأي 11 راجل في الملعب هيوفي بالغرض، متقلقوش، اطمئنوا الأهلي بخير، وبلاش تتتبعوا اخبار بير السلم، مطلوب الهدوء والثقه والدعم النفسي فقط لاغير.

وكانت بعض الأنباء قد انتشرت مؤخرا حول تعرض محمد الشناوى حارس مرمى الفريق للإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد ثبوت إصابة كل من، محمود عبد المنعم كهربا، صالح جمعه، محمد شريف، وليد سليمان، أحمد ياسر ريان، وذلك قبل اللقاء الهام الذى يترقبه عشاق الأهلى أمام نادى الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامته يوم 27 نوفمبر الجارى.