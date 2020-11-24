رئيس مجلس أمناء جامعة مصر يؤكد تقديره لمبادرة نبذ التعصب

جدة - عمرو شويل أكد خالد الطوخي رئيس مجلس امناء جامعة مصر علي تقديره لمبادرة نبذ التعصب خاصة في ظل وجود نهضة غير مسبوقة في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال خالد الطوخي خلال ندوة نبذ التعصب :"يجب ان نتصدي للحملات المغرضة التي تهدف لهدم بلدنا ..لابد من اهمية تدعيم القيم الرياضية والقفز فوق اي اختلافات بسبب الانتماءات الرياضية" .

وتمني الطوخي ان تحقق مبادرة نبذ التعصب اهدافها خلال الفترة المقبلة خاصة وان هناك العديد من الأحداث الهامة في الفترة المقبلة .

يحضر ندوة نبذ التعصب بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع وقيادات الجامعة على رأسهم خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور محمد حسن عزازى رئيس الجامعة وياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من رموز الرياضة منهم كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق وإسلام الشاطر نجم الأهلى السابق ودندراوى الهواري رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع والدكتور محمد الباز والإعلامى محمد فودة والإعلامي عمر ربيع ياسين.