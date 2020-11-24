وزير الرياضة عن استقبال المنتخب بعد العودة من توجو :"فتحوا عكا"

جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان التعصب ظاهرة نفسية خاصة وان طبيعة الانسان هي التحيز لارائه وافكاره وهو ما ينعكس علي تشجيع الأندية المصرية ومثالا الانتماء للأهلي والزمالك.

وقال اشرف صبحي خلال فعاليات نبذ التعصب بجامعة مصر :"الأديان السماوية تدعو للتسامح والحب ..حولنا فكرة نبذ التعصب لتطبيق علي ارض الواقع ولكن الاستدامه والاستمرارية شرط لنجاح الأمر"

وتابع اشرف صبحي ان وجد تفاعل كبير من الإعلام والصحافة المصرية لانهاء ظاهرة التعصب وعلي رأسهم خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع والذي دعم الفكرة بشكل كبير وبدأ في خطوات فعلية علي ارض الواقع ، واضاف اشرف صبحي ان جميعا يجمعنا حب الوطن وبالتالي فأصبح الهدف والغاية واضحة.

وكشف اشرف صبحي ىانه هو من طلب استضافة البطولة الودية التي شارك فيها المنتخب الاوليمبي في حضور منتخبي البرازيل وكوريا ،الأمر الذي يليق بمكانة مصر وربنا اكرمنا اكثر بالفوز علي البرازيل لنسجل اول فوز في التاريخ على راقصى السامبا.

وتحدث اشرف صبحي عن استقباله المنتخب الأول فجرا بعد الفوز علي توجو مبررا الأمر بأنهم رفعوا اسم مصر ولم يبخلوا بأي نقطة عرق معلقا:"هناك من قال لي ايه هما فتحوا عكا ..انا بقولهم اه فتحوا عكا "

يحضر ندوة نبذ التعصب بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع وقيادات الجامعة على رأسهم خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور محمد حسن عزازى رئيس الجامعة وياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من رموز الرياضة منهم كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق وإسلام الشاطر نجم الأهلى السابق ودندراوى الهواري رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع والدكتور محمد الباز والإعلامى محمد فودة والإعلامي عمر ربيع ياسين.

وتأتى المبادرة فى إطار إعلاء قيم الرياضة الحقيقية بعيدا عن التعصب والشحن الجماهيرى، وسعيا إلى الاحتفاء بلقاء قطبى الكرة المصرية المنتظر بما يليق بالمباراة التاريخية، لا سيما أنها أول مرة يلتقى فيها فريقان مصريان فى نهائى البطولة الأفريقية الأبرز، كما أن الأمر يدعو للبهجة والاحتفال لحسم البطولة لصالح مصر وضمان أن يحمل الكأس ويصل إلى بطولة كأس العالم للأندية أحد الفرق المصرية.